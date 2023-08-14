Отключат электричество 15 августа в трех районах Волгограда

Свет не будет весь рабочий день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В списке адресов на отключение электроэнергии из-за плановых работ 15 августа 2023 года в Волгограде окажутся дома Дзержинского, Советского и Красноармейского районов, сообщили в Россети Юг. Тысячам волгоградцев придется весь день провести без электроснабжения, сплитов и холодильников в жару. Больше всего коммунальных страдальцев будет на Ангарском.

В Дзержинском районе света во вторник также не будет с 9.00 до 17.00. Затронет локальный блэкаут следующие дома на Ангарском: ул. Ангарская, 73-95, ул. Аннинская 8-34, 7-27, ул. Иловлинская, 5-11, 15-37, 16-88, ул. Киквидзе, 3-13, 13а, 15-37, 2-32, ул. Крайняя, 3а, 3-17, 2-16, 16а, ул. Новосельская, 17-33, 22, 30а, 58-62, 23-65, ул. Новорядская, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108, 63-67, ул. П.Осипенко, 52-58, 58а, 60-84, 69, 81, ул. Продольная, 56, 58, 84-92, 91-99, ул. Попова, 1-5, 2-6, ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-30, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, ул. Сосновская, 2-36, 1-37, ул. Степная, 5, 5а, 29, 31, ул. Узбекская, 17-35, 39-91, 28-96, ул. Халтурина 2-12, 1-7, 26/248, 26/236, ул. Хуторская, 2-8, 1-5, ул. Яблочкина, 3-11, 14, 16, а также пер. Серебряный, 48, 48а, 48б. Кроме того света не будет на улицах Ахтубинская, Дусева, Знаменская, Календарная, Костровая, Кокова, Летчиков, Прудовая, Ракетчиков, Степкина, Троицкая, пер. Знаменский.

В Советском районе Волгограда 15 августа 2023 без электричества с 9 до 17 часов останутся два дома на улице Гвоздкова - №16 и №18. В Красноармейском районе 15.08.2023 отключения электричества с 9.00 до 17.00 затронут дома на улице 50 лет Октября, №30, 36А и 40.