В Волгограде взяли под стражу убившего клиента 20-летнего лодочника

Суд арестовал подозреваемого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 августа Красноармейский райсуд Волгограда взял под стражу 20-летнего лодочника, подозреваемого в жестоком убийстве 46-летнего клиента. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мера пресечения продлится до 12 октября этого года. Затем ее могут вновь продлить на время расследования.

Напомним, преступление произошло 12 августа на лодочной станции на берегу реки Волга. Подозреваемый отказался перевозить мужчину и его компанию на лодочном такси. Они поссорились. Молодой человек достал нож и нанес 4 удара в разные части тела. Потерпевшего не удалось спасти - он умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящий момент выясняются все обстоятельства этого преступления.