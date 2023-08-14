Сергей Попков: «Ротор» в следующем сезоне должен играть в Первой лиге

Фото: СК "Ротор"

14 августа «Ротор» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Сергей Попков. Рулевой волгоградской команды дал первое интервью после подписания контракта. Главный тренер рассказал о задаче, которую перед ним поставило руководство клуба.

- Конкретная задача для футбольного клуба «Ротор», чтобы на следующий год она играла в Первой лиге, - заявил Сергей Попков в интервью пресс-службе волгоградского клуба.

Главный тренер «сине-голубых» отметил, что команда занимает не то место, которое должна. «Ротор» лишь десятый после пяти туров, не одержав ни одной победы во Второй лиге.

- Ситуация на данный момент непростая, но безусловно исправимая. Поэтому и принял решение с верой и надеждой, что у нас получится и будем подниматься наверх, - подчеркнул Сергей Попков.

Сергей Попков приехал в «Ротор» без своего тренерского штаба. В клубе продолжат работать специалисты, которые помогали экс-наставнику «сине-голубых» Алексею Стукалову.

- На данный момент все, кто работал в клубе, остаются, все продолжают работать. Пытаемся выправить ситуацию совместными усилиями, - рассказал главный тренер «Ротора».

Напомним, на прошлой неделе «Ротор» расстался с главным тренером Алексеем Стукаловым из-за неудачного старта в «золотой» группе Второй лиги – были три ничьих и одно поражение. 13 августа волгоградская команда под руководством и.о. главного тренера Владимира Файзулина, который остается в клубе, уступила «Краснодару-2».