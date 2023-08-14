Волгоградцы смогут побывать внутри павильона «БК-31»

Увидеть всю красоту бронекатера каждый желающий сможет изнутри Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители и гости Волгограда смогут побывать внутри павильона «Бронекатера БК-31». Экскурсии проведет участник проекта по подъёму и реставрации бронекатера Дмитрий Зимин. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Это уникальная возможность. Ранее считалось, что ни один из существующих семи подобных катеров не сохранился. Однако этот бронекатер удалось поднять и восстановить, - уточнили в администрации области.

18, 19, 25 и 26 августа в 19.00 и 20.00 Дмитрий Зимин расскажет об истории «речного танка», а также о том, что связывает бронекатеры БК-31 и БК-13 и даже покажет предметы, поднятые вместе с кораблём. Попасть на экскурсию можно только по предварительной записи по телефону 8-995-696-36-32. К слову, экскурсия не бесплатна и стоит 500 рублей.

Напомним, мемориальный комплекс торжественно открыли 17 июля 2022 года. На мероприятии присутствовали Дмитрий Медведев, Владимир Мединский, Владимир Устинов, Андрей Бочаров и Владимир Марченко