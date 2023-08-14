Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 12:41

На трассе под Волгоградом образовалась огромная пробка из-за ДТП

Затор в Волго-Ахтубинской пойме растянулся на 7 километров
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Большая пробка растянулась на трассе в пойме. Фото: Архив "КП".

Большая пробка растянулась на трассе в пойме. Фото: Архив "КП".

Фото: Эдуард Пальгунов

Днем 14 августа движение на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» буквально встало. На магистрали в Волгоградской области образовалась гигантская пробка. Причина – дорожно-транспортное происшествие.

Скрин с сайта "Яндекс.Пробки"

Скрин с сайта "Яндекс.Пробки"

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки», авария произошла в районе Госпитомника. Затор со стороны Средней Ахтубы растянулся примерно на 7 километров – машины стоят от поселка Третий Решающий в Волго-Ахтубинской пойме. Кроме того, пробка появилась и со стороны Волгограда – ее протяженность порядка двух километров.

По информации регионального Главка МВД, ДТП обошлось без пострадавших. Его оформляют аварийные комиссары.