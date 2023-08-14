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НовостиПроисшествия14 августа 2023 12:26

В Волгограде врачи спасают ребенка, выпившего средство для удаления цемента

Полуторагодовалый малыш оставшись без присмотра отравился токсичным средством
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Состояние ребенка удовлетворительное

Состояние ребенка удовлетворительное

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие выходные в Красноармейском районе Волгограда произошел несчастный случай, который чуть не обернулся настоящей трагедией. Полуторагодовалый ребенок выпил средство для удаления цемента, пока его мать отвлеклась. Малыша незамедлительно доставили в 25-ю больницу, о чем сообщили в облздраве.

- Ребенок находится в токсикологическом отделении. Состояние стабильное, положительная динамика, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Семья отравившегося мальчика приехала на лето в гости к бабушке. Когда мать ребенка отвлеклась, он решил попробовать ядовитое средство в гараже рядом с домом.