В Волгограде врачи спасают ребенка, выпившего средство для удаления цемента

Состояние ребенка удовлетворительное Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие выходные в Красноармейском районе Волгограда произошел несчастный случай, который чуть не обернулся настоящей трагедией. Полуторагодовалый ребенок выпил средство для удаления цемента, пока его мать отвлеклась. Малыша незамедлительно доставили в 25-ю больницу, о чем сообщили в облздраве.

- Ребенок находится в токсикологическом отделении. Состояние стабильное, положительная динамика, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Семья отравившегося мальчика приехала на лето в гости к бабушке. Когда мать ребенка отвлеклась, он решил попробовать ядовитое средство в гараже рядом с домом.