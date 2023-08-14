Под Волгоградом в массовой аварии с тремя фурами пострадали 4 человека

Авария на трассе в Городищнском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Стало известно количество пострадавших в массовой аварии на трассе в Городищенском районе, где 13 августа столкнулись три фуры и две иномарки. В результате ДТП травмы получили 4 человека. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 17.10 часов 63-летнйи водитель МАЗа на 665 километре ФАД 1-Р 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» врезался в «Рено Каптюр».

Иномарку, в которой находился 46-летний автомобилист, отбросило в грузовик «Вольво» под управлением 44-летнего мужчины. МАЗ не остановил движение и в итоге врезался в «Тойота Королла», которая в свою очередь влетела в «Сканию».

- Водителю, а также 19-летнему, 14-летнему и 9-летнему пассажирам автомобиля «Рено» оказана медицинская помощь на месте, - уточнили в полиции региона.