Волгоградцы могут взять выходной 1 сентября

Родители смогут взять выходной ради похода на линейку ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционно для всех школьников Волгоградской области начинается новый учебный год. Но как родители учеников могут пропустить свою работу, провожая своих чад на линейку ко Дню Знаний? Об этом рассказали специалисты сайта SuperJob.

По закону 1 сентября не является нерабочим днем, а в этом году День знаний выпадает на комплементарный день для родителей, обремененных работой, пятницу. Правда, для этого есть несколько вариантов. Например, если работающий родитель является донором, то по закону, он может выбрать дополнительный оплачиваемый выходной именно в этот день.

Второй вариант - взять оплачиваемый отпуск. Или же взять отдых от работы за свой счет, но т тогда на этом скажется заработная плата родителя. Есть еще один вариант - взять отгул в выходной день или сверхурочно.

Также стоит отметить, что дополнительные выходные полагаются родителям детей-инвалидов, которым полагается четыре дополнительных дня в месяц. Те, кто попал под эту категорию, могут выбрать в качестве выходного 1 сентября.

Ну и если же в вашей компании по правилам внутреннего распорядка установлен выходной 1 сентября, родитель также может выбрать для похода на линейку школьника. Этот аспект нужно уточнить у работодателя.