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НовостиПроисшествия14 августа 2023 10:35

В Волжском предприятие изготавливало стиральный порошок мирового бренда

Контрафакт из Волгоградской области доставляли по России и за границу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео МВД Медиа

Кадр с видео МВД Медиа

В городе Волжский Волгоградской области полицейские пресекли производство контрафактной бытовой химии. Были задержаны 7 человек – директор организации и его знакомые. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

- Предварительно установлено, что противоправная деятельность велась на территории промышленного предприятия. Наряду с производством стирального порошка собственной зарегистрированной торговой марки злоумышленники организовали изготовление бытовой химии под товарными знаками известного мирового производителя, - отметила Ирина Волк.

Контрафактный порошок доставлялся по регионам России и за рубеж. Во время обысков были изъяты 8,5 тысячи упаковок стирального порошка и 3,5 тысячи бутылок моющего средства с признаками контрафакта. Ущерб правообладателям составил свыше 6,5 миллиона рублей.

Следователи УМВД России по Волжскому завели уголовное дело. Семерым задержанным избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.