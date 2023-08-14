В Волжском предприятие изготавливало стиральный порошок мирового бренда

Кадр с видео МВД Медиа

В городе Волжский Волгоградской области полицейские пресекли производство контрафактной бытовой химии. Были задержаны 7 человек – директор организации и его знакомые. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

- Предварительно установлено, что противоправная деятельность велась на территории промышленного предприятия. Наряду с производством стирального порошка собственной зарегистрированной торговой марки злоумышленники организовали изготовление бытовой химии под товарными знаками известного мирового производителя, - отметила Ирина Волк.

Контрафактный порошок доставлялся по регионам России и за рубеж. Во время обысков были изъяты 8,5 тысячи упаковок стирального порошка и 3,5 тысячи бутылок моющего средства с признаками контрафакта. Ущерб правообладателям составил свыше 6,5 миллиона рублей.

Следователи УМВД России по Волжскому завели уголовное дело. Семерым задержанным избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.