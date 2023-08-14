Вернулся и четыре раза ударил ножом: лодочник убил клиента на юге Волгограда

Следователи возбудили дело об убийстве на лодочной станции. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Жестокое убийство произошло вечером 12 августа на лодочной станции на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда. 20-летний лодочник поругался с 46-летним клиентом и четыре раза ударил его ножом. Мужчина скончался в реанимации. Следователи задержали молодого парня и завели уголовное дело об убийстве, сообщили в СУ СКР по региону.

Конфликт на пляже между 20-летним парнем и волгоградцем разгорелся, когда они обсуждали перевозку на лодке 46-летнего мужчины и его друзей. Поначалу лодочник ушел, но затем вернулся с ножом и четыре раза ударил им оппонента. Истекающего кровью мужчину увезли в больницу.

- Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался от полученных травм в медицинском учреждении, - рассказали в СКР.

Известно, что лодкой молодой парень управлял вместе с отцом, ему и принадлежало судно. У погибшего остались маленький сын и жена. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии на Волге. Они будут ходатайствовать в суде о мере пресечения в виде ареста.