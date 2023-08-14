В Волгограде 61-летний водитель скончался во время движения за рулем Lada

машина врезалась в отбойник. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 13 августа, 61-летний житель Волгограда скончался во время движения за рулем «Лады Веста». Авария произошла в Ворошиловском районе Волгограда в 08-35 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина ехал по Третьей Продольной от улицы Неждановой в направлении Ангарской. Внезапно ему стало плохо.

- Скончался во время движения автомобиля, в результате чего произошел наезд автомашины на отбойник, - уточнили в пресс-службе полиции региона.

Отметим, что за минувшие сутки на трассах Волгограда и области произошло десять аварий, в которых погибли или получили различные травмы 25 человек. Это печальная статистика. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД.