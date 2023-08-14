В Волгограде владелице батута дали 1,5 года тюрьмы за травмирование ребенка

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 августа Тракторозаводский райсуд Волгограда вынес приговор 38-летней владелице игрового клуба, по вине которой пострадала 14-летняя девочка. Несчастный случай произошел в 2020 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, женщина организовала незаконные батуты для детей. Не получила разрешения, не зарегистрировала оборудование в органах Гостехнадзора. По сути игровые комплексы были опасны, но волгоградка очень хотела заработать денег.

- В результате этого одна из несовершеннолетних посетительниц получила травму в виде закрытого перелома костей правой голени. Вину в содеянном женщина не признала, - уточнили в ведомстве.

Женщине дали полтора года колонии общего режима. Ей отсрочили наказание в связи с наличием несовершеннолетнего ребенка.