Волгоградским прокуратуре и УФАС поставили задачу контролировать цены на товары для школьников

1 сентября в волгоградские школы пойдут 26 тысяч первоклашек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не так много времени остается до начала нового учебного года. 1 сентября за парты сядут около 380 тысяч школьников и студентов в Волгоградской области. Готовность образовательных учреждений стала главной темой оперативного совещания губернатора Андрея Бочарова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

В Волгоградской области 1 сентября школы распахнут свои двери для 260 тысяч учеников, в первый класс пойдут 26 тысяч мальчишек и девчонок. В колледжах, техникумах и вузах будут обучаться 117 тысяч студентов.

В учебных заведениях завершаются плановые работы, в том числе по замене окон, ремонту кровель, спортзалов, освещения кабинетов, благоустройству пришкольных территорий. В преддверии 1 сентября образовательные учреждения проверили межведомственные комиссии.

- Все образовательные заведения Волгоградской области признаны готовыми к новому 2023/24 учебному году, - заявил Андрей Бочаров.

Губернатор профильным комитетам и ведомствам поставил ряд задач в преддверии 1 сентября. Особое внимание должно быть уделено комплексной безопасности в детсадах, школах, ссузах и вузах. А региональные прокуратура и УФАС должны взять на контроль цены на школьные товары и не допускать необоснованного подорожания.

- В отношении нарушителей принимать все необходимые меры в рамках действующего законодательства, - подчеркнул губернатор.