В жестком столкновении двух машин под Волгоградом погибли мужчина и младенец

9-месячный малыш погиб в аварии на трассе в Волгоградской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина и младенец погибли, еще пять человек пострадали в жуткой аварии на трассе в Волгоградской области 13 августа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло в 15.50 часов на 1032 километре ФАД Р-22 «Каспий» в Светлоярском районе.

31-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречку для маневра обгона и на полной скорости врезался в «Мицубиси Аутлендер», за рулем которого находился 47-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте, 9-месячный пассажир «ВАЗа» скончался в больнице, - уточили в полиции.

Травмы получили еще пять человек: пассажиры «ВАЗа» - женщина 33 лет и ее 4-летняя дочь, а также водитель иномарки, 35-летний пассажир и женщины 39 и 47 лет. Проводится проверка.