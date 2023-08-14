Полиция ищет очевидцев ДТП с погибшим 10-летним ребенком в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области полиция продолжает устанавливать обстоятельства ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла 4 июля на трассе Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе. Полиция ищет очевидцев происшествия.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 4 июля около 10.00 на 670 километре трассы Р-22 «Каспий» перевернулся УАЗ «Патриот». В машине ехали дедушка и бабушка, а также их внук, который получил смертельные ранения. По факту ДТП было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- Просьба к очевидцам ДТП либо лицам, имеющим какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего или запись с видеорегистратора, обратиться в следственное отделение ОМВД России по Новониколаевскому району по телефонам: 8(84444) 6-13-71, 8(84444) 6-11-34, 8-999-744-02-18, - отметили в региональном Главке МВД.

Семья погибшего мальчика уверена, что авария произошла не из-за деда, а другого водителя, который подрезал УАЗ и умчался дальше.

- Последнее, что дед смог сказать перед столкновением: «Ты что ж, гад, творишь?», и совершил экстренное торможение, но, к сожалению, и это не спасло, - рассказал «КП-Волгоград» родственник пострадавших.

После столкновения с неизвестной машиной серого цвета внедорожник закрутило и выбросило в кювет.