Била в сердце: 15-летняя девочка из-за нотаций ударила тетю ножом в Волгограде

Племянница едва не зарезала тетю.
Фото: Семен ШПАК
В Советском районе Волгограда 15-летняя девочка ударила тетю ножом в ходе ссоры. Разозленный подросток била в сердце из-за высказанных родственницей претензий. На племянницу завели уголовное дело. Несовершеннолетнюю подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области. Племянница едва не зарезала тетю. 42-летняя женщина в больнице.
- Потерпевшая была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение, где ей до настоящего времени оказывается необходимая помощь. – рассказали следователи.
Все случилось 13 августа. По версии следствия, в тот день 42-летняя волгоградка пришла в гости к родственникам на Университетский проспект. Тетя начала предъявлять претензии племяннице. Та разозлилась, взяла нож и ударила родственницу в левую часть грудной клетки.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.