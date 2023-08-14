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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:52

Била в сердце: 15-летняя девочка из-за нотаций ударила тетю ножом в Волгограде

В Волгограде 15-летняя девочка ударила тетю ножом во время ссоры
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Племянница едва не зарезала тетю.

Племянница едва не зарезала тетю.

Фото: Семен ШПАК

В Советском районе Волгограда 15-летняя девочка ударила тетю ножом в ходе ссоры. Разозленный подросток била в сердце из-за высказанных родственницей претензий. На племянницу завели уголовное дело. Несовершеннолетнюю подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области. Племянница едва не зарезала тетю. 42-летняя женщина в больнице.

- Потерпевшая была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение, где ей до настоящего времени оказывается необходимая помощь. – рассказали следователи.

Все случилось 13 августа. По версии следствия, в тот день 42-летняя волгоградка пришла в гости к родственникам на Университетский проспект. Тетя начала предъявлять претензии племяннице. Та разозлилась, взяла нож и ударила родственницу в левую часть грудной клетки.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.