В Волгограде 2-летний малыш выпал из окна пятого этажа

Полиция проводит проверку. Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 13 августа, в одну из больниц Волгограда госпитализировали 2-летнего малыша с серьезными травмами - мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома в Красноармейском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, по данному факту организована проверка.

Известно, что в воскресный день малыш остался в комнате один, окно было открыто. Он залез на подоконник и упал вниз вместе с москитной сеткой, которая не выдержала веса ребенка.

- Сотрудники полиции напоминают об опасности открытых окон. Помните: даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Позаботьтесь о безопасности своих детей, - обратились к родителям стражи порядка.