В Волгограде 14 августа три района остались без электроснабжения

Электричество включат только вечером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за плановых работ энергетиков в понедельник приостановили электроснабжение в домах трех районах Волгограда, так что их жители будут сидеть без света, сплитов и прочих удобств современной цивилизации. В списках на отключение электричества 14 августа 2023 в Волгограде Центральный, Советский и Кировский, сообщили, в Россети Юг.

В Центральном районе Волгограда 14 августа с 9 до 17 часов без света остался один дом на проспекте Ленина, 59р. В Советском районе на то же время электричество отключили на улице Сухова, 17 и Новосибирской, 66.

При этом довольно масштабные отключения электроэнергии с 9 до 17 часов в понедельник в Кировском районе Волгограда. Локальный блэкаут объявили по адресам: ул. Астраханская, 87-111, 96-118, ул. Бамбуковая, 1-19, 8-16, 22-48, 39-41, ул. Добролюбова, 90-104а, 113-131, пер. Добролюбова, 1-9, 2-12, ул. Дубовая, 35-89, 24-76, пер. Дубовский, 1-7, 2, 4, ул. Гастелло, 1-15, 2-6, 26-30, ул. Ильмовая, 23-23а, 24, ул. Косогорная, 23-73, 16-58, ул. Никитина, 25-39, пер. Никитина, 1-7, пер. Никитина-1, 1-5, 2-8, пер. 2-й Никитина, 4-6, ул. Ореховая, 11-23, 8-24, ул. Павлодарского, 23-79, 22-78а, ул. Первоуральская, 7-19, 14-16, ул. Песчаная, 65-83, 76, ул. Радищева, 1-7, 11-25, 2-28, ул. Рябиновая, 67-83, 56-72, ул. Серафимовича, 1-7, 2-26, 21-27,, ул. Сивашская, 1-17, 2-18, пер. Сухореченский, 1-15, 2-24, ул. Терновая, 6-52, 53-111, 92-100, ул. Шаблиевская, 86-96а, 113, ул. Шлюзовая, 1-7, 2-8, ул. Ясеневая, 24-62.