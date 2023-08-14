От кашля ломаются ребра: Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об опасности коклюша

Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об опасности коклюша Фото: Олег УКЛАДОВ

14 августа Роспотребнадзор озвучил статистику заболеваемости коклюшем в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, за 6 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 66 случаев инфицирования, из них 63 случая у малышей. Чаше всего болеют дети первого года жизни. Прививки от коклюша можно делать только с трехмесячного возраста. Если младенец заражается до этого, то болезнь протекает очень тяжело.

- По данным CDC, именно в этой возрастной группе регистрируется 80% смертельных исходов. Тяжелые осложнения этой болезни (бактериальные пневмонии, энцефалопатии) также чаще всего наблюдаются у непривитых малышей, - уточнили в ведомстве.

У взрослых симптомы заболевания выражаются в сухом кашле с ночными приступами. Он такой сильный, что иногда приводит к перелому ребер. Единственная защита людей всех возрастов - это вакцинация. Прививают младенцев, а также детей 6-7 лет, подростков, взрослых (каждые 10 лет) и беременных.