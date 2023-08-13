4-километровая пробка образовалась на трассе под Волгоградом из-за жуткого ДТП

Фото: скрин с видео тelegram-канал «Дубовский базар»/https://t.me/dubovskibazar

Вечером 13 августа на федеральной трассе Р-228 при въезде в Волгоград случилось массовое ДТП - одна легковушка влетела под фуру, другая врезалась в бензовоз. Из-за этого образовалась четырехкилометровая пробка.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на сервис «Яндекс-Пробки», машины стоят в направлении из города-героя. Одна машина встала боком и перекрыла часть дороги. Автомобилистам приходится объезжать. Информация о пострадавших уточняется. К слову, на отрезке магистрали между Ерзовкой и Орловкой несколько участков, где сейчас затруднено движение.