В Волгоградской области 239 тысяч льготников получают компенсацию расходов на ЖКУ

Волгоградцы получают льготы за коммунальные услуги. Фото: пресс-служба АВО.

В 2023 году около 239 тысяч жителей Волгоградской области получают компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, еще 34 тысячам льготников возвращают взносы за капремонт. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкомсоцзащиты, получить помощь от государства могут определенные категории: ветераны труда и боевых действий, труженики тыла, участники ликвидации последствий в Чернобыле, жертвы политических репрессий. Размер компенсации - 50%.

А вот за капремонт полная компенсация полагается пенсионерам старше 80 лет. Волгоградцам старше 70 лет возместят половину стоимости взносов за ремонт многоэтажных домов.

- Поддержка тех, кто в этом особенно нуждается, забота о старшем поколении — один из приоритетов социальной политики субъекта. Система региональных выплат и льгот совершенствуется в диалоге с общественностью, - уточнили в профильном ведомстве.