В Волгограде массовое ДТП с пятью пострадавшими попало на видео

Авария на улице Маршала Еременко. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовое ДТП на улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда попало на камеры наружного видеонаблюдения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, обстоятельства дорожного происшествия с пятью пострадавшими устанавливаются.

Авария произошла в 06.25 часов у дома №82. Как выяснили полицейские, водитель «Лады Приоры» ехал со стороны Германа Титова в направлении проспекта Металлургов. Он вырулил на полосу встречного движения, где врезался в «Шкоду Фабиа». Иномарку развернуло и она влетела в «Рено Логан».

Изначально в больницу госпитализировали пять человек, но некоторых уже выписали домой.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора», а также пассажирка автомашины «Шкода Фабия» доставлены в медучреждение, - уточнили в полиции региона.