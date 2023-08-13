Гидрометцентр предупредил волгоградцев о пяти опасных погодных явлениях

В Волгограде идет дождь. Фото: Юлия Данильченко

Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей Волгоградской области о пяти опасных погодных явлениях на территории региона вплоть до 15 августа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в метеорологической службе, в центральных и южных районах высокий риск возникновения пожаров, пятый класс горимости леса.

Помимо этого, до 14 августа в юго-восточных районах будет суховей. В ближайшие сутки на территории региона ожидаются ливни и грозы. Еще одно опасное явление - сильный ветер, порывы которого при грозах достигнут 15-20 метров в секунду. необходимо соблюдать правила безопасности и в такие периоды как можно дальше держаться от шатких конструкций. На части области будут сильные и умеренные дожди.

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности в связи с непогодой.