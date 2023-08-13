Облздрав рассказал о состоянии волгоградки, на голову которой упал квадрокоптер

Женщина находится в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 августа стало известно о состоянии жительницы Волгограда, на голову которой во время байк-шоу у музея-панорамы «Сталинградской битва» упал квадрокоптер. В результате женщина получила серьезную травму головы, ей потребовалась медицинская помощь с госпитализацией. Областной комитет здравоохранения сообщил сайту volgograd.kp.ru о состоянии пациентки.

- Женщина находится под наблюдением врачей в ГКБ СМП №25, состояние стабильное, - уточнили в облздраве.

Напомним, накануне в Волгограде состоялось байк-шоу. Репортаж с места событий (подробнее).