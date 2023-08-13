В Волгограде в массовой аварии пострадали 5 человек

Пострадали пять человек. Фото: ГБУЗ «КССМП».

В воскресенье, 13 августа, в массовой аварии на севере Волгограда пострадали пять человек. Их госпитализировали в больницу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГБУЗ «КССМП». По предварительной информации, на пересечении улиц Еременко и Богунской в Краснооктябрьском районе, не смогли разъехаться три легковушки. Одна машина сильно помята. Это чудо, что находившиеся внутри люди выжили.

В результате ДТП пострадали пять человек: 59-летний мужчина, 30-летний водитель, 47-летняя женщина, молодые люди 25 и 24 лет.

- После осмотра и медпомощи четверо из них были госпитализированы в 25-ую больницу, - уточнили в ГБУЗ «КССМП».