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НовостиПроисшествия13 августа 2023 7:44

Под Волгоградом по вине лихача в ДТП пострадали мама и малыш

На трассе в Волгоградской области в перевернувшейся машине едва не погиб ребенок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пострадавших госпитализировали.

Пострадавших госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 12 августа, на трассе в Волгоградской области перевернулась машина с семьей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru регионального главка МВД, авария произошла вечером на 103-м километре автодороги Волгоград - Каменск-Шахитинский.

24-летний водитель за рулем «Субару Форестер» вез 23-летнюю девушку и 3-летнего малыша. В какой-то момент автомобилист потерял управление над машиной. Иномарку выбросило на обочину, она перевернулась. Находившиеся внутри люди получили травмы.

- В результате ДТП 23-летняя и 3-летняя пассажирки автомашины «Субару Форестер» доставлены в медучреждение, - уточнили в полиции региона.