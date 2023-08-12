В Волгограде в середине августа три района оставят без горячей воды

Понежиться в ванной волгоградцам не удастся от двух до 11 дней. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На следующей неделе тысячи жителей в трех районах Волгограда присоединятся к коммунальным страдальцам, которым придется сидеть без горячей воды, греть ее в чайниках и кастрюльках и купаться в тазиках. Отключения горячей воды запланированы с 14-15 августа 2023 года в Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

Так, в Дзержинском районе Волгограда горячую воду отключат на полторы недели с 15 августа по 25 августа 2023 года на улицах: Ангарская, Бурейская, Жирновская, Тимофеева, Твардовского, Тургенева и Щербины.

В Центральном районе Волгограда купаться в тазиках с 14 по 15 августа 2023 года будут жители пары домов на улицах Краснознаменская, 7 и Ленина, 25. Больше страдальцев от отключений горячей воды будет в Ворошиловском районе. Там на два дня с 15 по 16 августа 2023 горячую воду отключат на улицах Ардатовская, Буханцева, Клубная и Чигиринская. Чуть дольше - с 15 по 17 августа – без удобств будут сидеть жильцы домов на улицах Циолковского, 2 и Калинина, 11.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на август 2023 с адресами и номерами домов смотрите здесь.