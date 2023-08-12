На юге Волгограда 12 августа загорелся каток

На месте ЧП работает несколько пожарных расчетов. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Кировском районе Волгограда вечером 12 августа загорелся каток на улице Никитина. К месту пожара стянули несколько пожарных машин. Дым был виден издалека и напугал многих волгоградцев. ЧП запечатлели на видео. Пламя охватило кровлю на площади 300 квадратных метров, сообщили в главке МЧС по Волгоградской области.

- В 18.07 поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Волгограда. На улице Никитина происходит горение кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 кв.м, - рассказали в МЧС.

Пожар тушат огнеборцев из первой пожарно-спасательной части. По предварительным данным, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.