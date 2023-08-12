Тысяча байкеров с музыкой и флагами промчалась мотопарадом по Волгограду

Байкеры проедут по Волгограду еще несколько раз до вечера. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В субботу, 12 августа, более тысячи байкеров из разных уголков России и зарубежья с музыкой и флагами промчались мотопарадом по Волгограду в рамках бай-шоу, которое привезли в город «Ночные волки». Во время прохождения по проспекту Ленина мотоколонне ГИБДД создает мотоциклистам зеленый коридор. Движение временно приостанавливают по мере прохождения мотопробега, сообщает с места событий корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

Стартовал мотопарад от площади Дзержинского с задержкой – около 15 часов. Во главе - гаишники, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов и автомобиль Волк. Колонна байкеров растянулась более, чем на километр. Время прохождения мотоциклистов мимо одной точки на первом перегоне до железнодорожного вокзала составило от 7 до 12 минут.

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