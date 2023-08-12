Рождаемость в Волгоградской области упала на 5%, смертность – на 11%

Волгоградцы в последнее время жениться стали чаще. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По итогам первого полугодия 2023-го в Волгоградской области смертность почти в два раза превышает рождаемость – на 197,5%. Естественная убыль населения за 6 месяцев составила 7930 человек. Жениться жители региона стали чаще, разводиться тоже. Такие данные о естественном движении населения с января по июнь опубликовал Росстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, за полгода в Волгограде и области родилось на 45 малышей меньше, чем за тот же период 2022-го. На свет появились 8131 мальчиков и девочек. Рождаемость упала на 4,9%. При этом снизилась и смертность – на 11,2%. Умерло за шесть в регионе 16 061 человек. В целом по ЮФО самая низкая естественная убыль населения в Калмыкии.

За это время поженились 5309 волгоградских пар. Количество браков выросло на 9% год к году. При этом разводов стало больше на 1,2%. Так что положительная тенденция все же есть.

Если брать отдельно показатели июня 2023 года, то родилось за месяц в волгоградских семьях 1356 малышей – 9% меньше, чем за тот же месяц 2022-го. Умерло 2438 человек – на 1,8% меньше. Смертей на 1082 больше. Зато жениться стали чаще на 19,1%, а разводов было на 9.4% меньше.