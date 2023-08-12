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НовостиОбщество12 августа 2023 11:16

Водитель сбил коляску и скрылся: в Волгограде пострадавшую в ДТП 2-месячную девочку будут лечить дома

Медики рассказали о состоянии младенца, которого сбили в коляске в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Малышку отправили из больницы домой.

Малышку отправили из больницы домой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде полицейские разыскивают водителя, который наехал на маму с коляской вечером 11 августа на улице Рокоссовского и скрылся с места ДТП. Тем временем, медики рассказали о состоянии 2-месячной девочки, которая после этого попала в больницу. Малышку, которой только 56 дней, будут лечить дома, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Вызов к ребенку в возрасте 56 дней поступил на домашний адрес. Девочка доставлена в клиническую больницу СМП №7. Младенец был обследован специалистами и направлен на амбулаторное лечение, - рассказали в облздраве.

28-летняя мама малышки травм не получила.