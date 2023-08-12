Чичерина представит премьеру песни на слова Проханова на байк-шоу «Ночных волков» в Волгограде

Накануне репетиция прошла без Чичериной, но вечером 12 августа она выйдет на сцену в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Последние приготовления идут к грандиозному бак-шоу 2023 Волгограде, которое представят «Ночные волки» 12 августа. Программа посвященного 80-й годовщине победы в Сталинградской битве события будет не только зрелищной, но и с глубоким смыслом и символизмом. Во время кульминации байк феста Юлия Чичерина представит премьеру песни на слова Александра Проханова. В выступлении задействуют сотни юных танцоров и хористов из Севастополя и Москвы.

- Александр Андреевич – это вам. Все вот это мы делаем, вдохновленные вашими текстами, вашими стихами и вашей личностью. Это мой подарок вам на день рождения, - с такими словами записал видео с обращением к Проханову президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

В Волгоград на бай-шоу 2023 съехались сотни мотоциклистов из разных уголков страны. Днем 12 августа «Ночные волки» устроят заезд по главным улицам города. Главные события развернутся на трех площадках. Первая – на ж/д вокзале «Волгоград-1» – у фонтана «Детский хоровод», который 10 лет назад подарили байкеры городу. Вторая – на Мамаевом кургане, где почтят память защитников непокоренного Сталинграда. Третья – у руин мельницы Гергардта и музея-панорамы. В действе задействуют около 800 человек, ретроавтомобили, боевые машины.

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