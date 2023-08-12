В Волгограде 14 августа отключат газ в Дзержинском районе

Газа не будет весь день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за неотложных плановых ремонтных работ на газопроводах в понедельник, 14 августа 2023 года, отключат газ в Дзержинском районе Волгограда. Поставку голубого топлива на весь день приостановят на семи улицах Жилгородка, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 14 августа 2023 года без газа и горячей воды с 6.00 до 23.00 в Дзержинском районе останутся жители домов по адресам: 51-й Гвардейской, 1 и 3, ул. Краснополянская, 1-5 и 1А; ул. Кунцевская, 3 и 5; ул. Полесская, 14 и 16; ул. Республиканская, 7; ул. Театральная, 19 и ул. Толбухина, 10 и 26А.

Волгоградцев, проживающих по этим адресам, просят не оставлять включенными газовые плиты и колонки.