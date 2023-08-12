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НовостиПроисшествия12 августа 2023 7:33

В центре Волгограда водитель сбил коляску с ребенком и скрылся

В Волгограде разыскивают водителя, наехавшего на маму с коляской и покинувшего место ДТП
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенок получил травмы, сейчас он в больнице.

Ребенок получил травмы, сейчас он в больнице.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центре Волгограда вечером 11 августа водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП. Происшествие с пешеходами случилось в 18.30 на улице Рокоссовского. Малышка в больнице. При этом 28-летняя женщина с коляской, в которой была ее 2-месячная дочка, шла вне пешеходного перехода, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- Неустановленный водитель совершил наезд на 28-летнюю пешехода, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода с коляской, в которой находилась двухмесячная девочка, - рассказали в ведомстве.

Медики сейчас выхаживают младенца, а сбившего коляску с ребенком водителя разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.