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НовостиОбщество12 августа 2023 6:40

Главврач Камышинской горбольницы Владимир Галушкин уехал в зону СВО

Врач из Волгоградской области возглавил один госпиталей на Донбассе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Медик будет руководить военным госпиталем.

Медик будет руководить военным госпиталем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший главврач Центральной городской больницы города Камышина Волгоградской области Владимир Галушкин временно оставил свой пост и уехал в зону проведения СВО. Подполковник в запасе и кавалер двух орденов Мужества возглавил один из военных госпиталей, где ставят на ноги раненых в ходе спецоперации, сообщил тг-канал Мобилизация34.

До этого Владимир Галушкин возглавлял одно из военных медподразделений в составе 8-го корпуса генерала Льва Рохлина в Чечне.

В феврале 2023-го медик на своем «Лексусе» попал в ДТП, в котором двое погибли, сам он в 16-летняя девушка получили ранения. После его временно отстранили от должности.