Главврач Камышинской горбольницы Владимир Галушкин уехал в зону СВО

Медик будет руководить военным госпиталем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший главврач Центральной городской больницы города Камышина Волгоградской области Владимир Галушкин временно оставил свой пост и уехал в зону проведения СВО. Подполковник в запасе и кавалер двух орденов Мужества возглавил один из военных госпиталей, где ставят на ноги раненых в ходе спецоперации, сообщил тг-канал Мобилизация34.

До этого Владимир Галушкин возглавлял одно из военных медподразделений в составе 8-го корпуса генерала Льва Рохлина в Чечне.

В феврале 2023-го медик на своем «Лексусе» попал в ДТП, в котором двое погибли, сам он в 16-летняя девушка получили ранения. После его временно отстранили от должности.