Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 6:14

Роспотребнадзор просит мэрию лучше очищать воду в Волгограде

Микробиологические показатели питьевой воды в городе-герое оказались в норме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Вода в Волгограде хоть и безопасна, но пить ее неприятно.

Вода в Волгограде хоть и безопасна, но пить ее неприятно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за многочисленных жалоб горожан на запах и вкус Роспотребнадзор продолжает контролировать качество питьевой воды из-под крана в Волгограде. До этого сообщили о превышении цветности. Однако микробиологические показатели оказались в норме. Вода в Волгограде безопасна в эпидемиологическом отношении, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом «Концессиям водоснабжения» выдали предостережение, а мэрию попросили лучше очищать воду.

- В адрес администрации Волгограда направлено предложение о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства <…> для принятия управленческих решений, в связи с незначительными отклонениями органолептических показателей (цветность) в питьевой воде подаваемой потребителям, - рассказали в ведомстве.

Напомним, волгоградцы жалуются на неприятный запах идущий от питьевой воды уже которую неделю. Кто-то чувствует тину, гниль, плесень. Вода стала другой на вкус. В магазинах раскупают бутилированную воду.