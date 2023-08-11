ДТП с перевертышем на площади Ленина остановило троллейбусы и спровоцировало пробку в центре Волгограда

Иномарка перевернулась на крышу. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Вечером в пятницу, 11 августа 2023 года, на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда произошло серьезное ДТП, которое остановило троллейбусы и спровоцировало пробку на Первой продольной. На площади Ленина после столкновения Mitsubishi Lancer на крышу перевернулась черная Toyota Camry, ее водитель в больнице. Иномарка перекрыла дорогу по направлению на юг города, сообщает с места аварии корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

- В 17.25 напротив дома на проспекте Ленина, 31 произошло столкновение автомашины Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1974 года рождения и автомобиля Toyota Camry под управлением водителя 1962 года рождения. Водитель «Тойоты» доставлен в больницу, - сообщили в главке МВД по региону.

На месте работают полицейские и экстренные службы. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Информация уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Затруднено движение по Первой продольной на крайней правой и средней полосах в сторону Ворошиловского района.