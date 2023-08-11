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НовостиПроисшествия11 августа 2023 14:51

Волгоградец напал с ножом на обрызгавшего его велосипедиста

В Волгограде неадекватный парень с ножом обокрал прохожего
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину взяли под стражу.

Мужчину взяли под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 11 августа, Дзержинский районный суд Волгограда отправил на два месяца в СИЗО 20-летнего парня, подозреваемого в грабеже и угрозах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, 9 августа этого года волгоградец придрался к проезжавшему мимо велосипедисту, якобы обрызгавшему его водой. Это произошло у дома №46 на улице Землячки. В качестве компенсации он потребовал заплатить ему 15 тысяч рублей и угрожал расправой.

- Угрозу ножом и иные угрозы Е. воспринял реально и, опасаясь за свои жизнь и здоровье, разблокировал на своём мобильном телефоне, который ранее силой отобрал О., приложение банка, после чего перевел денежную сумму, - уточнили в суде.

Следователи ходатайствовали об аресте, служитель Фемиды поддержать это требование.