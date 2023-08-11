В Волгограде 12 августа отключат электричество в Кировском

Энергетики проведут плановые работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на выходной и палящий зной, в Волгограде энергетики запланировали работы и отключения электроэнергии в субботу. 12 августа 2023 года без электричества и сплитов в жару останутся дома на шести улицах частного сектора в Кировском районе, сообщили в «Россети Юг».

Так, 12 августа 2023 года среди коммунальных страдальцев без электроснабжения в Кировском районе останутся на весь день с 9.00 до 17.00 жители улиц: Алычевая, 26-44, Апельсиновая, 4 и 5, Анисовая, 1-23, 2-24, Катальповая, 3-19, 8-24, Лимоновая, 19-35а и Тутовая, дома 1-23 и 6-28.

Ожидаются отключения электроэнергии в Кировском и в воскресенье, 13 августа 2023 года.