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НовостиОбщество11 августа 2023 14:17

В Волгограде росгвардейцам вручили медали за участие в СВО

Пять сотрудников волгоградской Росгвардии отметили госнаградами за спецоперацию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Лица бойцов не показывают. Им еще предстоит продолжать службу. Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области.

Лица бойцов не показывают. Им еще предстоит продолжать службу. Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области.

В Волгограде пятерым росгвардейцам вручили медали за выполнение служебно-боевых задач в ходе СВО. Их действия в зоне проведения спецоперации получили высокую оценку. Согласно указу президента, бойцов отметили госнаградами – медалями Жукова, Луки Крымского и «За отличие в охране общественного порядка», сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции пятеро росгвардейцев удостоены государственных наград, - рассказали в ведостве.

В торжественной обстановке боевые награды росгвардейцам вручил замначальника регионального управления полковник полиции Дмитрий Ивлиев.