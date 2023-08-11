В Волгограде росгвардейцам вручили медали за участие в СВО

Лица бойцов не показывают. Им еще предстоит продолжать службу. Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области.

В Волгограде пятерым росгвардейцам вручили медали за выполнение служебно-боевых задач в ходе СВО. Их действия в зоне проведения спецоперации получили высокую оценку. Согласно указу президента, бойцов отметили госнаградами – медалями Жукова, Луки Крымского и «За отличие в охране общественного порядка», сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции пятеро росгвардейцев удостоены государственных наград, - рассказали в ведостве.

В торжественной обстановке боевые награды росгвардейцам вручил замначальника регионального управления полковник полиции Дмитрий Ивлиев.