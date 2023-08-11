В Волгограде 13 августа назначили дополнительную электричку из-за футбола

Фото: Приволжская железная дорога

Для футбольных болельщиков из Волжского в расписании электричек появился дополнительный рейс. Электропоезд отвезет пассажиров от «Волгоград Арены» в город-спутник. Была назначена дополнительная электричка «Волгоград-1 - Волжский», рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электропоезд №6435/6436 со станции «Волгоград-1» уйдет в 21.41. На верхней платформе остановки «Мамаев курган» она будет в 21.51. На конечную станцию в Волжском транспорт прибудет в 22.34.

Кроме того, изменится расписание городской электрички №6736/6735 «Аэропорт – Шпалопропитка». Она отправится в путь на 52 минуты позже обычного – в 21.00. На верхнюю платформу остановки «Мамаев курган» электропоезд приедет в 21.25, прибытие на «Шпалопропитку» - в 22.25.

- Добраться до стадиона «Волгоград Арена» к началу футбольного матча все желающие смогут на трех электричках. Они отправятся со станций «Тракторная-Пассажирская» в 17:40, «Шпалопропитка» в 17:02 и «Южная» в 17:20, прибудут на остановку «Мамаев Курган» в 17.57, 18.02 и 18.41 соответственно, - уточнили в Приволжской железной дороге.

Напомним, матч 5-го тура Второй лиги между «Ротором» и «Краснодаром-2» состоится на «Волгоград Арене» 13 августа в 19.00.