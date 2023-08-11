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НовостиПроисшествия11 августа 2023 13:54

В Волгограде 44-летний рецидивист напал на девочку в подъезде

Суд Волгограда арестовал отобравшего у ребенка телефон мужчину
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа Тракторозаводский районный суд Волгограда арестовал 44-летнего Шишкина, подозреваемого в нападении на маленькую девочку в подъезде многоэтажного дома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, в июле этого года мужчина выследил потерпевшую у многоэтажки с целью ограбить. Он забежал в подъезд и силой пытался отобрать у ребенка телефон. Держал жертву руками за лицо и плечи.

- Однако Шишкин не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку малолетняя оказала активное сопротивление и стала звать на помощь, ввиду чего Шишкин с места совершения преступления скрылся, - уточнили в райсуде.

Мужчину задержали. Он дал признательные показания. Ранее Шишкин уже был неоднократно сулим за кражи и грабежи. Его взяли под стражу на два месяца, идет расследование.