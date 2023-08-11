Волгоградцев в лес пустят только осенью

Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до сентября Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области приняли решение продлить запрет на посещение жителями и гостями региона лесов. Все дело в продолжающейся жаре. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды, режим ограниченного доступа в леса граждан и въезда в них транспортных средств продлен до 2 сентября.

Волгоградские леса из-за угрозы пожаров «закрыли» для отдыхающих с 11 июня. В каждом из 22 лесничеств региона работают лесопожарные станции.

- Кроме ограничения пребывания граждан в лесах, в регионе действует особый противопожарный режим – он введен постановлением губернатора Андрея Бочарова с 5 июля. Соблюдение режима контролируется госинспекторами облкомприроды, работниками лесничеств, сотрудниками МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, природных парков Волгоградской области, - отметили в облкомприроды.

За нарушения особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Этим летом ими уже наказали 136 человек.