Лобовое стекло придется менять: крупный град в Волгоградской области разбил автомобиль на трассе

По Волгоградской области прошелся град с куриное яйцо. Фото: архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока Волгоград изнывает от жары, по области идут осадки. Накануне в районах прошел ливень с крупным градом. Падающие с неба льдинки были размером с куриное яйцо, застав врасплох оказавшегося на трассе автомобилиста. На магистрали между Серафимовичем и Суровикино град разбил лобовое стекло иномарки и даже оторвал номера, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на очевидцев.

- Град с куриное яйцо, глянь! – записали видео двое мужчин, которые ехали в иномарке во время ливня и града по трассе.

Крупный град пробил стекло иномарки. Кадр с видео t.me/volgo01.

Кроссоверу серьезно досталось из-за непогоды. Мало того, что было пробито лобовое стекло. Так еще отлетели номера. Благо, что водитель вовремя это заметил, остановился и подобрал их на дороге.

- Даже номера оторвало. Посмотрите, что творилось, - прокомментировал автор опубликованного в социальных сетях видео.

В четверг в некоторых Волгоградской области прошли кратковременные дожди, сопровождаемые градом и шквалистым ветром. Прогнозируется такая погода и в выходные. Местами пройдут дожди с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду.