Под Волгоградом почти месяц ищут 84-летнего мужчину с бадиком

Мужчина пропал почти месяц назад. Фото: Лиза Алерт.

Почти месяц в Волгоградской области ведутся поиски 84-летнего Альберта Соловьева из Камышина. Мужчина пропал 19 июля - он ушел из дома и не вернулся. Родные пытались отыскать его сами, но безуспешно - пенсионера и след простыл. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт», Альберт Соловьев может находиться в любом районе региона, в том числе в Волгограде. Поэтому жителей просят помочь в его поисках.

В чем был одет мужчина неизвестно. Но родные говорят, что он всегда носил с собой бадик. Рост пропавшего - около 155 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Телефоны для связи: 8=800-700-54-52 или 112 (волонтеры и экстренные службы).