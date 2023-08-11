Велодорожка, школьная парковка, ивовый сад: как хотят благоустроить улицу Пугачевскую

Проект центра "ВЯЗ"

Улица Пугачевская в Ворошиловском районе Волгограда может получить новый облик. Ее планируют благоустроить в границах улиц Калинина и Ким. Архитекторы предложили вариант преображения улицы вблизи с берегом Волги.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в центре «ВЯЗ», специалисты которого разрабатывают концепцию благоустройства, на улице Пугачевской предлагается продлить велодорожку, идущую от сквера Пахмутовой. На протяжении всего 415-метрового участка может появится тротуарная плитка двух типов мощения, прогулочная зона будет освещена.

- Напротив МОУ Гимназия №5 урбанисты запланировали обустройство специализированного парковочного пространства для обеспечения безопасной высадки и посадки школьников, чтобы у родителей была возможность подвезти своих детей прямо к дверям учебного учреждения. Здесь же будет организована пошаговая тропинка с ивовым садом и зона ожидания с лавочками, - отметили в «ВЯЗе», уточнив, что слева от гимназии будет парковка для велосипедов.

Еще в задумках архитекторов покрасить станцию обслуживания трамваев в желтый цвет, чтобы как можно больше людей обращали на нее внимание. А на склоне хотят высадить клеверный газон. На стихийной парковке появится детская площадка, рядом с филиалом медицинского университета – сквер с березами.

Концепция благоустройства участка улицы Пугачевской находится на этапе разработки. Архитекторы готовы выслушать предложения жителей Волгограда и общественников.