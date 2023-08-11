Под Волгоградом похоронили погибшего в СВО Александра Бочкарева

Военный из Волгоградской области погиб в спецоперации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в специальной военной операции Александра Бочкарева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Камышинского района, нашего земляка похоронили в Петрунинском сельском поселении.

Рядовой Александр Бочкарев родился и вырос в селе Барановка. Он мечтал посвятить свою жизнь службе Родине. Он выбрал контрактную службу. Практически с самого начала принял участие в спецоперации. Погиб 4 августа 2023 года, исполняя воинский долг.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Бочкарева искренние соболезнования. Вечная память!