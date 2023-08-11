Концессии: питьевая вода в Волгограде безопасна

В жару вода стала пованивать и цвести. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последнее время жители Волгограда жалуются на запах, цвет и вкус питьевой воды в водопроводных кранах. Но Роспотребнадзор нашел лишь превышение показателя цветности в половине города. Питьевая вода в Волгограде безопасна – уверяют и в «Концессиях водоснабжения». Запах и цветность воды из-под крана придут в норму, когда спадет жара. Из-за экстремального зноя сильно цветут Волгоградское водохранилище и Волга.

- В период цветения в речной воде действительно ухудшаются такие показатели, как запах и цветность. Однако это временное явление: данные показатели придут в норму с понижением температуры, – поясняют в «Концессиях».

Ресурсоснабжающая организация ежедневно проверяет поставляемую волгоградцам воду в лаборатории по 65 показателям. С приходом жары дозу реагентов для очистки воды увеличили. Больше нельзя – вода должна быть безопасна для питья. Чаще стали промывать фильтры. Контролирует коммунальщиков и Роспотребнадзор.