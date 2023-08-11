У жительницы Волгограда в аэропорту конфисковали тысячу маникюрных пилочек

Дама осталась без пилочек и денег. Фото: Астраханская таможня

Жительница Волгограда собиралась лететь в Турцию с тысячей маникюрных пилочек. По словам женщины, она купила их для подруги. Вот только более 3 килограммов пилочек, которые она везла в ручной клади, таможенники в аэропорту Волгограда посчитали незадекларированным товаром. Пилочки конфисковали, женщину оштрафовали, сообщили в Астраханской таможне.

- Пассажирка должна была подать декларацию на товары и уплатить таможенные платежи, – пояснил решение начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Сергей Легкодимов.

Тысяча пилочек для личного пользования – это слишком много. Но пассажирка выбрала «зеленый» таможенный коридор. Поэтому незадекларированный товар конфисковали по решению суда.