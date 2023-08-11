В Волгограде 14-летний школьник на мопеде попал под колеса микроавтобуса

Микроавтобус сбил мопедиста. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 10 августа, в Советском районе Волгограда 14-летний подросток на мопеде попал под колеса микроавтобуса. Это случилось на улице Тбилисской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в девять вечера школьник ехал мимо дома. В это время по проезжей части мчался «Фиат Дукато», за рулем которого находился 41-летний водитель.

- Водитель совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мопедом «Рубикон Спорт» под управлением 14-летнего подростка, - уточнили в полиции региона.

Несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали. Медики оказали необходимую помощь.